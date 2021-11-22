Створив фейковий додаток "Дія": у Миколаєві підліток продавав підроблені COVID-сертифікати

Підліток отримував від 250 до 650 гривень за доступ до підробленого сайту. Кошти надходили на його електронний гаманець одного з платіжних сервісів РФ. Далі він переказував гроші на банківську картку.

Після оплати зловмисник відправляв замовнику архів із програмним забезпеченням, клієнту залишалося його інсталювати на власний смартфон. На сайті було авторизовано понад тисяча користувачів.

Поліція провела обшуки за місцем проживання хлопця. У нього знайшли вихідні файли фейкового мобільного додатку "Дія", листування з покупцями, відомості про продаж архіву та отримані кошти.

Наразі правоохоронці вживають заходів, щоб заблокувати всі канали розповсюдження фейкової програми. Також вживаються заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, які придбали послугу.

Фото: підліток продавав фейкові сертифікати вакцинації від коронавірусу (gp.gov.ua)