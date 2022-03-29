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Створюємо групу експертів для аналізу ефективності санкцій проти РФ, - Зеленський

Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна збирає групу експертів для контролю ефективності санкцій проти Росії. Її головне завдання - максимально підвищити ефективність накладених на Росію обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Президент підкреслив, що вже цього тижня запрацює при офісі Президента група українських і міжнародних експертів, які на постійній основі аналізуватимуть застосовані санкції проти Росії, на що вони реально впливають.

"Наша мета - щоб санкції працювали так, як це замислювалося, щоб не було ніякої можливості їх обходити. Це має бути метою і для всього демократичного світу без винятку", - додав Зеленський.

Війна Росії проти України триває тридцять три дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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