Створюємо групу експертів для аналізу ефективності санкцій проти РФ, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна збирає групу експертів для контролю ефективності санкцій проти Росії. Її головне завдання - максимально підвищити ефективність накладених на Росію обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Президент підкреслив, що вже цього тижня запрацює при офісі Президента група українських і міжнародних експертів, які на постійній основі аналізуватимуть застосовані санкції проти Росії, на що вони реально впливають.

"Наша мета - щоб санкції працювали так, як це замислювалося, щоб не було ніякої можливості їх обходити. Це має бути метою і для всього демократичного світу без винятку", - додав Зеленський.