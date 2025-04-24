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"Союз убийц": Зеленский подтвердил - РФ ударила по Киеву баллистикой из КНДР

Четверг 24 апреля 2025 21:54
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"Союз убийц": Зеленский подтвердил - РФ ударила по Киеву баллистикой из КНДР Фото: последствия удара по Киеву 24 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Киеве все еще продолжается разбор завалов после ночного российского ракетного удара. Россияне ударили по столице северокорейской ракетой.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский написал в Facebook.

Как сообщил Зеленский, по предварительной информации, россияне для удара по столице применили баллистическую ракету производства Северной Кореи. Сейчас спецслужбы должны проверить все детали.

"Если информация о производстве этой ракеты в Северной Корее подтвердится, это станет очередным доказательством преступности союза России и Пхеньяна. Они убивают людей и издеваются над жизнью вместе - только в этом смысл их сотрудничества. Россия постоянно применяет такое оружие - ракеты, артиллерию. Зато Пхеньян получил возможность в реальных условиях войны делать свое оружие более смертоносным", - написал Зеленский.

Он считает, что ни одна страна не должна оставаться в одиночку против таких угроз. Ведь только за сегодня россияне выпустили по украинским городам более 200 средств поражения - ракет и ударных дронов. По состоянию на 21:50 известно о более 100 пострадавших и 12 погибших.

"Нужно реальное давление на Россию, чтобы это прекратилось. Даже в разгар международных дипломатических усилий, чтобы остановить эту войну, Россия продолжает убивать гражданских. Это означает, что Путин не боится", - написал Зеленский.

Удар России по Киеву

Ночью российские войска нанесли ракетно-дроновую атаку по Киеву. В результате обстрела в Святошинском районе частично разрушена жилая многоэтажка, под завалами оказались мирные жители.

По последним данным, количество пострадавших превысило 100 человек. Ранее сообщалось о 12 погибших.

Как пояснил президент Украины Владимир Зеленский, с помощью такого удара Россия могла попытаться надавить на США на фоне намерений Вашингтона как можно скорее остановить войну.

Все детали о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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