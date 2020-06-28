Сучасна Солоха: Катя Осадча в стильному комбінезоні "відкрила" екзотичний острів

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча в демократичному вбранні викликала фурор в мережі

Катя Осадча влаштувала яскраву фотосесію в Києві на Трухановому острові та похвалилася новим вбранням. Зірка в умовах карантину в Україні, коли відправитися в подорож в інші країни влітку є досить непростим завданням, "відкрила" разом з чоловіком інший екзотичний "курорт" - прямо посередині Дніпра у столиці України.

Ведуча "Світського життя" опублікувала серію знімків у своєму Instagram і показала легкий комбінезон з віскози, а образ доповнила оригінальним головним убором у тих самих чорно-біло-коричневих тонах.

При цьому стильний наряд зі знімним поясом і вільним кроєм штанів, який знаменитість обрала для прогулянки, насправді аж ніяк не розкіш - його ціна в магазинах становить менш як 3 тисячі гривень.

Промениста Осадча на фото позує та дарує шанувальникам щасливі й радісні посмішки, а фани у відповідь обсипають теледіву захопленими коментарями та теплими побажаннями.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

"У цьому році наш екзотичний острів - Труханів", - підписала Катя кадри.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

У мережі підписники зізнаються, що новий образ телеведучої - наче сучасний варіант відомого персонажа Солохи з твору "Ніч перед Різдвом" Миколи Гоголя. А все через капелюшок-косинку, який прикрашає Осадчу.

Захоплююся вами!

Сучасна Солоха

Красуня!

Катя, яка ви гарна і позитивна!

Дуже гарна!

Супер!

У вас неперевершений стиль!

Нескінченне захоплення

Дуже яскраво!

Крутий образ!

Неперевершена, як завжди!

Катя Солоха

Дуже крутий лук! Личить!

Ваш стиліст працює на п'ятірочку!

Фото: скрін коментарів instagram.com/kosadcha

Раніше ми писали, що Катя Осадча та Юрій Горбунов поділилися спільним робочим фото, на якому позують в ошатних образах.

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Автор: Styler