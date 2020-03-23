Спільні голосування "Слуги народу" і ОПЗЖ небезпечні для України, - Парубій

Спільні голосування в парламенті фракції "Слуга народу" та "Опозиційної платформи - За життя", оскільки багато в чому реалізують політику Росії щодо руйнації Україні. Про це в інтерв’ю телеканалу "Прямий" сказав народний депутат фракції "Європейська солідарність" Андрій Парубій.

"Якщо ми подивимось на голосування останнього періоду у Верховній Раді України, то ми побачимо, що дуже часто спільними голосами приймають рішення фракція "Слуга народу" і "Опозиційна платформа". Спільними голосами вони голосували й по відставці уряду, і по відставці Генпрокурора", - зауважив він.

Андрій Парубій висловив думку, що такий союз може бути нав’язаний з Кремля.

"І це становить особливу загрозу. Особливо зважаючи на те, скільки разів вони повторили, що хочуть вже цієї осені провести вибори на окупованих територіях Донецька і Луганська", - додав Парубій.

Водночас він відзначив важливість позиції частини депутатів "Слуги народу", де є люди, які були на Майдані, в АТО, які зрозуміли цю небезпеку і демонструють протест проти подібної політики.

"І якби на голосування виходила тільки фракція "Слуга народу", яка має більшість, самостійно вони б голосів не набрали. І власне ця спайка з "Опозиційною платформою", яка неприховано є представником Кремля в українському парламенті, ця спайка з ними робить дуже небезпечний прецедент для прийняття небезпечних рішень Верховною радою України", - зазначив політик.

Нагадаємо, як розповіло РБК-Україна джерело у парламенті після проведеної наради голів фракцій, Верховна рада готова до проведення позачергового засідання.

Раніше спікер Ради Дмитро Разумков заявляв про підготовку до проведення позачергового засідання найближчим часом. На сьогодні парламент чекає від Кабміну законопроекти, які будуть розглядатися на цьому засіданні.