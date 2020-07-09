Співвласник Sky Mall розповів про конфлікт з естонським бізнесменом

Фото: Андрій Адамовський (з відкритих джерел)

Адамовський і Тедер стали бізнес-партнерами при будівництві центру

Співвласник ТЦ Sky Mall Андрій Адамовський розповів про історію 10-річного спору між співвласниками одного з найбільших ТРЦ Києва. За словами Адамовского, естонський інвестор Хіллар Тедер нібито намагався купити публікації у відомих блогерів, щоб поширювати недостовірну інформацію про нього.

Про це написав сам Адамовський в колонці на "Економічній правді".

"Та чи інша інформація, що відповідає або не відповідає дійсності, так чи інакше сплачена і подана нехай навіть через жовту пресу або інтернет, завдає колосальної шкоди бізнесу. Чергова атака, яку затіяв мій партнер, перейшла всякі межі. І морально-етичні насамперед. Спочатку з'явився пост Фірсова, де Єгор пише про спробу Тедера купити його ім'я в якості рупора для інформаційного вкидання. А що найцікавіше, використовувати для цього фейкові дані, зліплені з нібито розкритої пошти аферистами-шахраями. Потім пост відомого блогера Сергія Іванова з перепостом Сергія Гришина. Там йому пропонують величезний бюджет і медіа-план", - написав Адамовський.

За словами бізнесмена, саме цікаве в діях Тедера - цілі та завдання, які перед ним ставилися.

"Метою є - "стимулювання" президента до лояльної співпраці з потрібними партнерами через політичний тиск, інформаційний тиск на президента, генпрокурора, ДБР, необхідність зриву підготовки Другого цифрового форуму Україна-Естонія. Ну і те, що взагалі за межею людських відносин - зв'язати страшне вбивство 3-х річної дитини депутата Соболєва зі справою "Скай Молл". Спасибі Єгору Фірсову і Сергію Іванову за їх відмову брати участь в цьому кошмарі", - підкреслив він.

Нагадаємо, Адамовський і Тедер стали бізнес-партнерами одного з найбільших у Києві ТРЦ Sky Mall при будівництві. Спочатку вони були співінвесторами, а потім стали співвласниками.

Компанія Stockman Андрія Адамовского виділила на будівництво ТРЦ 40 млн доларів.

Конфлікт навколо торгового центру виник між Хилларом Тедером - з одного боку, і компанією Андрія Адамовского - з іншого.