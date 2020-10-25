Радник віце-президента США заразився коронавірусом

Радник віце-президента США Марк Шорт заразися коронавірусом. Це підвищує перспективу чергового спалаху захворювання в Білому домі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється, у самого віце-президента США Майкла Пенса тест на COVID-19 негативний і він буде продовжувати агітацію за президента Дональда Трампа. Зазначається, що він входить до "основного персоналу" згідно з керівними принципами Центрів по контролю і профілактиці захворювань.

Також відомо, що один із найближчих політичних радників Пенса, Марті Обст, заразився коронавірусом.

Нагадаємо, що на початку жовтня головний радник з питань політики президента США Дональда Трампа Стівена Міллера виявили коронавірус.

Крім того, 2 жовтня стало відомо, що президент США Дональд Трамп захворів коронавірусом.

Пізніше у прес-секретаря Білого дому Кейлі Макінені підтвердили зараження коронавірусом.

При цьому негативні тести на коронавірус отримали держсекретар США Майк Помпео і кандидат в президенти США Джо Байден, який раніше брав участь у публічних дебатах з Трампом.