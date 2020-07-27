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Радник Трампа з нацбезпеки заразився коронавірусом, - Bloomberg

Вашингтон, Понеділок 27 липня 2020 16:12
Радник Трампа з нацбезпеки заразився коронавірусом, - Bloomberg
Фото: Дональд Трамп і Роберт О'Брайен (flickr com whitehouse)
Автор: Роман Калиниченко

Тест на COVID-19 дав позитивний результат

Радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Роберт О'Брайен інфікувався коронавірусом. Тест на COVID-19 показав позитивний результат.

Про це повідомляє Bloomberg.

По всій видимості, О'Брайен заразився коронавірусом на сімейному заході. Видання стверджує, що на даний момент він перебуває вдома на самоізоляції.

Наголошується, що О'Брайєна не бачили в офісі з кінця минулого тижня, він нібито працює віддалено з дому.

Співробітники Білого дому поки не коментують можливе зараження Трампа.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп вперше публічно надів медичну маску.

На початку липня стало відомо про зараження коронавірусом радниці президента Дональда Трампа Кімберлі Гілфойл.

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