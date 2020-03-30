ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Радник Нетаньяху заразилася коронавірусом

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 06:39
Радник Нетаньяху заразилася коронавірусом
Фото: Біньямін Нетаніягу (flickr.com/israelipm)

Палух прийняла рішення здати тест після того, як коронавірус підтвердився у її чоловіка

Радник прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху у справах ультраортодоксальної громади Рівка Палух заразилася коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Наголошується, що Палух прийняла рішення здати тест після того, як коронавірус підтвердився у її чоловіка. Аналізи виявили позитивний результат.

Останній раз Палух контактувала з прем'єр-міністром в четвер, проте зустріч проходила з дотриманням необхідної дистанції. Також вона зустрічалася з кількома законодавцями.

Джерело в офісі Нетаньяху сказало, що і прем'єр-міністру, і іншим його помічникам або законодавцям, можливо, доведеться пройти 14-денний карантин.

За інформацією газети, станом на неділю, в самоізоляції перебувають сім депутатів. Однак ця цифра може значно зрости після встановлення недавніх контактів Палух.

За останніми даними міністерства охорони здоров'я, в Ізраїлі зареєстровано 4247 підтверджених випадки зараження коронавірусом, число жертв досягло 15.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю Гілад Ердан заявляв про намір поступово закривати ізраїльські міста на карантин для протидії поширенню коронавірусу. Ердан зазначив, що карантин в Ізраїлі ще більше посилюватиметься.

До цього в Ізраїлі для протидії поширенню коронавірусу заборонили громадянам виходити з будинків. Заборона на вихід без поважної причини діятиме в країні протягом тижня і може бути продовжена.

Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 30 березня Бойовики приховують від населення ОРДЛО ситуацію з коронавірусом, - Резніков
Новини України ІзраїльКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся