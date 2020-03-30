Радник Нетаньяху заразилася коронавірусом

Фото: Біньямін Нетаніягу (flickr.com/israelipm)

Палух прийняла рішення здати тест після того, як коронавірус підтвердився у її чоловіка

Радник прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху у справах ультраортодоксальної громади Рівка Палух заразилася коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Наголошується, що Палух прийняла рішення здати тест після того, як коронавірус підтвердився у її чоловіка. Аналізи виявили позитивний результат.

Останній раз Палух контактувала з прем'єр-міністром в четвер, проте зустріч проходила з дотриманням необхідної дистанції. Також вона зустрічалася з кількома законодавцями.

Джерело в офісі Нетаньяху сказало, що і прем'єр-міністру, і іншим його помічникам або законодавцям, можливо, доведеться пройти 14-денний карантин.

За інформацією газети, станом на неділю, в самоізоляції перебувають сім депутатів. Однак ця цифра може значно зрости після встановлення недавніх контактів Палух.

За останніми даними міністерства охорони здоров'я, в Ізраїлі зареєстровано 4247 підтверджених випадки зараження коронавірусом, число жертв досягло 15.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю Гілад Ердан заявляв про намір поступово закривати ізраїльські міста на карантин для протидії поширенню коронавірусу. Ердан зазначив, що карантин в Ізраїлі ще більше посилюватиметься.

До цього в Ізраїлі для протидії поширенню коронавірусу заборонили громадянам виходити з будинків. Заборона на вихід без поважної причини діятиме в країні протягом тижня і може бути продовжена.