Радник Байдена про вбивство американського журналіста: стежимо і будемо реагувати

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван назвав вбивство американського журналіста в Ірпені російськими військами шокуючим і жахливим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналістки The New York Times Кеті Роджерс в Twitter.
"Очевидно, що ми будемо уважно стежити за розвитком подій і реагувати відповідним чином", - заявив Салліван.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти в Ірпені застрелили американського журналіста. Ще один отримав поранення.
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