Рада суддів хоче навідатися до Окружного адмінсуду Києва через хворобу 34 суддів

Рада суддів України може здійснити моніторинговий візит до Окружного адміністративного суду Києва для з’ясування питань, пов’язаних з організацією нормальної роботи суду в зв’язку з неявкою 34 суддів установи на кваліфікаційне оцінювання. Про це повідомляє прес-служба РСУ у своєму Facebook.

У повідомленні зазначається, що представники Ради суддів України повинні скласти об'єктивну оцінку ситуації, що склалася, і повідомити свою думку громадськості.

"Рада суддів України розглядає можливість здійснення моніторингового візиту до Окружного адміністративного суду міста Києва задля з’ясування питань, пов’язаних із забезпеченням нормальної роботи цієї судової установи", - сказано у заяві.

У РСУ вказали, що відповідна заява підготовлена у зв’язку з численними запитами від представників ЗМІ та інтересом громадськості до організації роботи ОАСК, а також зважаючи на окремі заяви стосовно проходження кваліфікаційного оцінювання суддями цього суду.

"Відповідно до Перехідних положень Конституції України, всі діючі судді повинні пройти кваліфікаційне оцінювання. Кваліфікаційне оцінювання суддів здійснюється у межах процедур та положень, визначених Вищою кваліфікаційною комісією суддів України. Проходити чи не проходити кваліфікаційне оцінювання вирішує кожний суддя самостійно, проте непроходження такого оцінювання призводить до наслідків, передбачених законом. Відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади", - пояснили у відомстві.

Разом з тим РСУ закликає представників громадськості та ЗМІ "утриматись від необґрунтованих заяв, припущень та маніпулятивних закликів".

Нагадаємо, відразу 34 судді ОАСК, включно з главою Павлом Вовком і суддями, які визнали незаконною націоналізацію ПриватБанку, не з'явилися на обов'язкове кваліфікаційне оцінювання через хворобу.

Судді Окружного адмінсуду Києва повинні прийти для здачі іспиту 21 травня.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк звинуватив президента України Петра Порошенка в тиску на судову владу після його заяви по ПриватБанку. Вовк назвав неправомірним заяву Порошенка про необхідність прискорити кваліфікаційну оцінку суддів і доручення СБУ і ГПУ відкрити справи проти суддів, які винесли рішення про незаконність націоналізації банку.

Так, 18 квітня цей суд визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. Рішення прийнято за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.