Рада ЄС схвалила тимчасове застосування угоди щодо Brexit

Фото: прапори Британії та ЄС (Колаж РБК-Україна)

Рада ЄС підтримала рішення про тимчасову дію угоди про торговельні відносини з Британією після Brexit. Торговельну угоду підпишуть 30 грудня.

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

Підписання документа відбудеться у віддаленому режимі.

"Рада ЄС сьогодні підтримала шляхом письмової процедури рішення про підписання угоди ЄС і Великобританії з торгівлі і співробітництву та її тимчасове застосування з 1 січня 2021 року, в очікуванні згоди Європарламенту та укладення Євроради в наступному році", - наголошується в повідомленні.

Напередодні рішення про тимчасове застосування угоди затвердили посли ЄС. З боку ЄС його підпишуть президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, з боку Великобританії - прем'єр Борис Джонсон.

Нагадаємо, 24 грудня Британія і ЄС досягли згоди щодо торговельної угоди щодо Brexit. Сторони домовилися зберегти безвізовий режим і не вводити квоти та тарифи в торговельній сфері.

Додамо, що Європарламент має намір ратифікувати торговельну угоду між Британією та ЄС на плановій сесії у березні.

Водночас Шотландія на тлі угоди по Brexit знову заговорила про незалежність.

"Brexit відбувається проти волі Шотландії. І немає угоди, яка коли-небудь компенсує те, що у нас забирає Brexit. Настав час намітити наше власне майбутнє як незалежної європейської держави", - зазначила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен.