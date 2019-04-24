Радбез ООН ухвалила резолюцію з боротьби з сексуальним насильством

Рада безпеки ООН у вівторок, 23 квітня, ухвалила запропоновану Німеччиною резолюцію з боротьби з сексуальним насильством у збройних конфліктах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За резолюцію проголосували 13 країн, Росія і Китай утрималися.

Сполучені Штати в останній момент під загрозою заблокувати резолюцію домоглися зміни формулювання про репродуктивне та сексуальне здоров'я жертв зґвалтувань, оскільки представники Вашингтона вважають, що це формулювання передбачає підтримку абортів, що неприпустимо для адміністрації Трампа.

Глава МЗС Німеччини Хайко Маас назвав резолюцію "віхою на шляху до викорінення сексуального насильства в конфліктах", оскільки вона ставить у главу кута захист жертв, а порушників мають намір карати, зокрема за допомогою санкцій.

Ще один аспект резолюції - реабілітація жертв сексуального насильства.

Зі слів Мааса, жертвам повинні бути надані умови для збереження гідності після перенесених ними травм.

Постпред Росії при ООН Василь Небензя, пояснив позицію Росії при голосуванні тим, що на голосування був висунутий "неконсенсусний текст", що передбачає збільшення "бюрократичних структур".

"Але навіть не намагайтеся виставити нас противниками боротьби з секс-насильством у конфліктах. Наша позиція з цього питання залишається суворою і непримиренною. Це зло має бути викорінене", - стверджує він.

Нагадаємо, у грудні Генпрокуратура штату Іллінойс в США опублікувала доповідь за підсумками розслідування сексуального насильства з боку духовенства, в якій повідомила про 500 священиків, звинувачених у сексуальному насильстві над дітьми