Радбез ООН відклав засідання на тиждень через коронавірус

Рада Безпеки ООН відклала всі засідання, заплановані раніше на поточному тижні через спалахи коронавіруса. Про це передає Reuters.

Наголошується, що в Нью-Йорку, гда розташована штаб-квартира РБ ООН, зафіксовані найвищі в Сполучених Штатах показники коронавірусом. Так, станом на 16 березня, в штаті Нью-Йорк зафіксовано 950 випадків зараження, сім осіб загинули.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прийняв рішення про посилення заходів безпеки через коронавірус, в результаті чого весь секретаріат ООН перейшов на дистанційну роботу на період трьох тижнів - з 16 березня по 12 квітня.

Станом на ранок 17 березня у світі кількість жертв інфекції COVID-19 досягла 7 тисяч 85 осіб. За останню добу в материковому Китаї зареєстровали 13 летальних випадків і 21 новий випадок зараження. У КНР кількість хворих за весь час склала 80 тис. 881 осіб.

При цьому в інших країнах світу кількість хворих вперше перевищила статистику Китаю на 12 568 тис. осіб, досягнувши позначки в 93,453 тисяч.