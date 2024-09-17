Социологи выяснили, сколько украинцев хотят остаться и сколько переехали бы в ЕС или США

В сентябре 2024 года абсолютное большинство украинцев (79%) заявляют, что даже в случае получения гражданства США/страны ЕС они бы все равно остались в Украине.

Готовность переехать за границу по сравнению с сентябрем 2022 года выросла до 19%, однако остается заметно ниже, чем было в 2020 году (28%).

Среди всех возрастов также есть рост доли тех, кто хотел бы переехать за границу, однако среди всех возрастов 74-86% хотят оставаться жить в Украине.

Социологи обращают внимание на настроения молодежи Украины. Так, среди 18-29-летних украинцев в 2020 году почти половина (46%) хотели бы переехать за границу. К сентябрю 2022 года показатель снизился до 13%, далее к сентябрю 2024 года он вырос до 26%. Хотя рост ощутим, но все равно 74% украинцев в возрасте до 30 лет хотят оставаться в Украине. Подобный тренд характерен и для 30-44-летних (среди которых сейчас 75% не хотят переезжать из Украины).

Подавляющее большинство мужчин 25-55 лет (70%) не хотели бы переезжать из Украины. Хотели бы - 27%. Среди женщин в возрасте 25-55 лет 80% не хотели бы переезжать из Украины, хотели бы - 18%.

Социологи специально приводят результаты и для мужчин, и для женщин (в частности, и в динамике), чтобы показать, что желание переезда для мужчин нельзя сводить исключительно к мобилизации. К примеру, в 2020 году также заметно больше мужчин хотели бы переехать за границу, чем женщин. В любом случае, подавляющее большинство украинских мужчин мобилизационного возраста даже при наличии легальных возможностей не хотели бы покидать Украину.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, отток населения, особенно молодых украинцев, является хронической украинской проблемой за все годы Независимости, особенно обострившейся после полномасштабного вторжения.

По его словам, сложные условия военного времени и длительная полномасштабная война, рост тревожности и усталости, создают благоприятное пространство для распространения манипуляций о настроениях украинцев. Нередко можно видеть нарративы (как от враждебных пропагандистских источников, так и от отдельных украинских субъектов) о том, что "украинцы хотят покинуть Украину и обустраиваться на Западе" или "Украина - концлагерь, которая ограничивает права населения, в частности мужчин" и соответствующая трактовка, что "на самом деле" украинцы не хотят оставаться и защищать свою землю), сказал Грушецкий.

"Результаты опроса показывают, что на самом деле большинство украинцев (в частности, украинских мужчин мобилизационного возраста и женщин младшего / среднего возраста) хотят на все имеющиеся сложности и риски оставаться в Украине. Распространен в медиа образ переплывающего Тису молодого мужчины или молодой женщины, которая едет жить лучшую жизнь в Европу, не является репрезентативной для мужчин и женщин Украины", - сказал социолог.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 1-6 сентября 2024 среди 1015 респондентов. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемые властями Украины.