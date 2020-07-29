Соціолог оцінив перспективи "Слуги народу" на місцевих виборах

Соціолог Андрій Биченко оцінив перспективи партії "Слуга народу" на місцевих виборах. На його думку, партії не вдасться повторити торішній парламентський бліцкриг.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Точно не вдасться (повторити бліцкриг, - ред.). Насправді говорити про місцеві вибори загалом неможливо. На місцевих виборах значно більший вплив чинника персоналій", - пояснив він.

Соціолог зазначив, що на загальнодержавних виборах можна говорити, що сусідні області, райони мають більш-менш однакові політичні вподобання і можуть голосувати приблизно за ті самі партії, однак на місцевих виборах навіть два сусідні міста можуть проголосувати абсолютно по-різному.

"Тут може вплинути фактор місцевого партійного проекту, місцевого осередку партії чи місцевого політика - наприклад, мера, який або дуже подобається, або, навпаки, дуже не подобається жителям певного міста. І уже в сусідньому місті цей фактор взагалі не буде працювати", - сказав Биченко.

На його переконання, на місцевих виборах у певних містах, громадах перевагу матимуть політичні сили, про які на рівні Україні переважна більшість громадян навіть не знає.

"Тому не думаю, що "Слузі народу" вдасться повторити те, що було на виборах до Верховної ради. Але, повторюю, тут картинка буде дуже строката", - зазначив соціолог.

Експерт пояснив, що це пов'язане з персональним фактором, коли якась впливова й популярна особа в місті, громаді чи області пов'язана чи очолює ту чи іншу політичну силу.

"І в кожному місті, у кожній області будуть такі політичні сили. Вони будуть великою мірою відбирати електорат у "Слуги народу", - зазначив він.

Крім того, соціолог вважає, що СН зможе домовитися про співпрацю з певними мерами, однак посунути градоначальників в основних найбільших містах - дуже малоймовірно.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови з главою держави Володимиром Зеленським порушив питання щодо постанови Верховної ради про місцеві вибори; він заявив, що рішення українського парламенту порушує "Мінськ".

Як писало РБК-Україна раніше, 15 липня парламент призначив місцеві вибори в Україні; постанова не передбачає проведення виборів на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.