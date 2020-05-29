Співробітники СБУ отримали від Фонду Губського індивідуальні експрес-тести на COVID-19

Фото: Богдан Губський (прес-служба)

У свою чергу, фахівці СБУ подякували Фонду за допомогу

Фонд інтелектуальної співпраці "Україна-XXI століття" передав Військово-медичному управлінню Служби безпеки України 5000 розроблених і перевірених індивідуальних експрес тест-систем для діагностики COVID-19

Про це повідомляє прес-служба Фонду, передає РБК-Україна.

Богдан Губський висловив подяку офіцерам СБУ, які протистоять загрозам, як на Сході, в зоні ООС, так і на всій території України, виконуючи свій обов'язок по боротьбі з терористичними диверсіями, які загрожують територіальній цілісності України.

"В ситуації епідемії коронавірусу, яку зовнішній агресор хоче використовувати для ослаблення нашої країни, питання здоров'я офіцерів СБУ, кожного співробітника, набувають особливого значення. А оскільки в ситуації ведення проти України неоголошеної війни епідемія може бути використана як небезпечний супутник біологічної зброї, то наше завдання об'єднатися, щоб протистояти цій загрозі. Саме тому дуже важливо захистити працівників СБУ та мінімізувати кількість хворих. Це дозволить підтримати той високий бойовий рівень боротьби з тероризмом, яким завжди вирізнялася СБУ", - зазначив Губський.

Наголошується, що всі тести в індивідуальних упаковках, зручні у використанні, не потребують додаткового обладнання і дозволяють оперативно зробити попередній аналіз на COVID-19.

Своєю чергою, фахівці СБУ подякували Фонду за допомогу.

"Співробітники Служби безпеки України цілодобово стоять на захисті нашої країни, дбають про її безпеку як ззовні, так і зсередини. Ми, як і всі співробітники СБУ, працюємо цілодобово і без карантину, тому контроль за станом здоров'я нашого контингенту є пріоритетним і першочерговим завданням. І надані Фондом тести допоможуть нам у цьому важливому питанні, в тому числі для того, щоб не допустити поширення коронавірусної хвороби серед наших співробітників", - зазначив заступник керівника Військово-медичного управління СБУ Дмитро Якимов.

За інформацією Фонду, експрес-тести "Testsealabs" прості у використанні й дозволяють отримати результат всього за 15 хвилин.

Нагадаємо, 28 травня Фонд передав 5 тис. індивідуальних експрес-тестів госпіталю Державної прикордонної служби.

Як відомо, Фонд інтелектуальної співпраці "Україна-XXI століття" розробив програму щодо надання психологічної підтримки дітям з Донбасу і переселенців з Криму, що мають посттравматичний сидром, отриманий в результаті військових дій на Сході України та окупації Криму.

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Автор: РБК-Україна