Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Співробітники СБУ знущалися з учасника АТО під час етапування, - представник омбудсмена

НовиниСуспільство    07.07.2018 - 19:21
Ілюстративне фото (flickr.com/securityserviceofukraine)
Ілюстративне фото (flickr.com/securityserviceofukraine)

Учасник АТО повідомив, що під час етапування на його голові був полотняний мішок, а руки перебували в кайданках

Співробітники Служби безпеки України затримали у Києві учасника АТО та знущалися з нього його під час етапування до слідчого ізолятора в Одесу. Про це повідомив представник уповноваженого Верховної ради з прав людини Андрій Мамалига, передає прес-служба омбудсмена.

Зазначається, що інцидент трапився ще 19 квітня 2018 року, проте відомо про інцидент стало зараз.

"До фісу уповноваженого з прав людини звернулася  Марія Корнієвська з повідомленням  про застосування до її сина Олександра, учасника АТО, тортур з боку працівників СБУ", - вказано у повідомленні.

Мати учасника АТО зазначила, що після затримання співробітники СБУ приставляли Олександру Корнієвському до голови автомат. Також затриманого везли в спецавтомобілі з Києва до Одеси у спеку, коли температура повітря становила +38 протягом 10 годин. При цьому учаснику АТО не давали воду та їжу, внаслідок чого він декілька разів втрачав свідомість.

Представник уповноваженого з прав людини Андрій Мамалига виїхав до СІЗО СБУ, де в той час перебував затриманий.

Як підтвердив сам учасник АТО, під час етапування з Києва до Одеси 19 квітня 2018 року на його голові був полотняний мішок, а руки перебували  в  кайданках.

"В Одеському СІЗО-21 він перебував в одній камері з раніше засудженими сепаратистами, які погрожували фізичною розправою", - зазначив представник омбудсмена.

В офісі уповноваженого з прав людини повідомили, що представник Мамалига зафіксував порушення прав та свобод Олександра Корнієвського та взяв даний випадок під особистий контроль.

Нагадаємо, українська сторона у тристоронній контактній групі готова розглянути питання розблоковування процесу звільнення заручників.

Денісова надіслала звернення Москальковій через побиття ув'язненого Гриба Омбудсмен відкрила справу через масове отруєння дітей у таборі "Славутич"
Теги публікації: омбудсмен  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Глибока помилка": екс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову (відео)
"Яка земелька ваша?": кремлівський пропагандист заявив, що Україну створила Росія (відео)
З кабіни пілота показали зліт легендарного гіганта "Мрії" (відео)
Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся