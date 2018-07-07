Співробітники СБУ знущалися з учасника АТО під час етапування, - представник омбудсмена

Учасник АТО повідомив, що під час етапування на його голові був полотняний мішок, а руки перебували в кайданках

Співробітники Служби безпеки України затримали у Києві учасника АТО та знущалися з нього його під час етапування до слідчого ізолятора в Одесу. Про це повідомив представник уповноваженого Верховної ради з прав людини Андрій Мамалига, передає прес-служба омбудсмена.

Зазначається, що інцидент трапився ще 19 квітня 2018 року, проте відомо про інцидент стало зараз.

"До фісу уповноваженого з прав людини звернулася Марія Корнієвська з повідомленням про застосування до її сина Олександра, учасника АТО, тортур з боку працівників СБУ", - вказано у повідомленні.

Мати учасника АТО зазначила, що після затримання співробітники СБУ приставляли Олександру Корнієвському до голови автомат. Також затриманого везли в спецавтомобілі з Києва до Одеси у спеку, коли температура повітря становила +38 протягом 10 годин. При цьому учаснику АТО не давали воду та їжу, внаслідок чого він декілька разів втрачав свідомість.

Представник уповноваженого з прав людини Андрій Мамалига виїхав до СІЗО СБУ, де в той час перебував затриманий.

Як підтвердив сам учасник АТО, під час етапування з Києва до Одеси 19 квітня 2018 року на його голові був полотняний мішок, а руки перебували в кайданках.

"В Одеському СІЗО-21 він перебував в одній камері з раніше засудженими сепаратистами, які погрожували фізичною розправою", - зазначив представник омбудсмена.

В офісі уповноваженого з прав людини повідомили, що представник Мамалига зафіксував порушення прав та свобод Олександра Корнієвського та взяв даний випадок під особистий контроль.

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