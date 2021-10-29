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Співробітники "АТБ" одержать спеціальні значки про проходження вакцинації

Автор: Наталія Гурковська

Персонал мережі магазинів-дискаунтерів "АТБ" одержить спеціальні значки про проходження вакцинації. Понад 85% співробітників корпорації уже щеплені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначає прес-служба, в компанії активно проводили роз'яснювальну роботу, а масову вакцинацію персоналу "АТБ" розпочали влітку поточного року до нової хвилі пандемії.

Найбільшу кількість щеплень співробітникам було зроблено в серпні та вересні 2021 року з використанням переважно вакцин Moderna американського виробництва, Pfizer/BioNTech німецько-американського та CoronaVac з Китаю.

Як розповіли в прес-службі, для максимального охоплення співробітників щепленнями компанія організувала роботу спеціальних мобільних груп з вакцинації - медики виїжджали безпосередньо на підприємства корпорації.

Вакцинація охопила персонал магазинів, офісних співробітників, а також працівників усіх підприємств, що входять до корпорації "АТБ" - а це більш як 70 тис. осіб.

Співробітників із нагрудними значками "Вакцинований та безпечний для вас" або "Вакцинована та безпечна для вас" зараз можна зустріти в магазинах мережі "АТБ" у Дніпрі, Києві, Харкові, Одесі, Львові. Надалі такі значки, що є свідченням безпечної купівлі товарів і обслуговування в "АТБ", одержать співробітники мережі в інших регіонах.

До нинішнього часу загальна чисельність вакцинованих співробітників мережі сягає майже 60 тис. осіб.

Нагадаємо, супермаркети мережі "АТБ" першими в країні з початку пандемії торік розгорнули масштабні протиепідемічні та карантинні заходи. Щогодини обробляли приміщення, поверхні та торговельне обладнання, а також візки, кошики, сенсорні панелі, ваги та вітрини дезінфекційними розчинами. Обов'язковими стали захисні маски для покупців.

Співробітників торгових залів компанія забезпечила лицьовими захисними щитками та рукавичками. Для дезінфекції залів і обладнання в "АТБ" використовують препарати, що мають сертифікати МОЗ і визнані міжнародними організаціями, аби звести до мінімуму ризики поширення вірусу.

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АТБ