Співробітник "Укроборонпрому" помер від коронавірусу в Києві

У Києві помер працівник київського підприємства, що входить в концерн "Укроборонпром", у якого раніше виявили коронавірус. Про це повідомляє прес-служба концерну.

Чоловікові було 72 роки.

"Працівник невеликого київського науково-дослідного підприємства, що входить до складу ДК" Укроборонпром ", який захворів коронавірусів і знаходився в одній з київських лікарень у важкому стані, помер. Чоловікові було 72 роки, він працював токарем на підприємстві майже все життя - з 1975 року ", - інформують в прес-службі.

Концерн висловив співчуття родині та колективу.

Нагадаємо, 4 квітня стало відомо, що у одного з працівників київського підприємства, що входить у концерн "Укроборонпром", виявили коронавірус. Уточнювалося, що випадок зараження зареєстрований не на виробництві, співробітник знаходився вдома, у відпустці. У прес-службі відзначили, що його стан - стабільно тяжкий.

Як писало РБК-Україна, більшість померлих від коронавірусу в Україні страждали серцево-судинними захворюваннями. Серед всіх померлих від ускладнень, викликаних COVID-19, переважають жінки, а частка заражених старше 50 років становить 87%.

Додамо також, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, які випадки COVID-19 потрапляють під безкоштовне лікування. Він попередив, що за держкошти лікують тільки пацієнтів, які знаходяться у середньому та тяжкому стані.