Співробітник Держдепу США з "гаванським синдромом" подав до суду на Блінкена

За його словами, лікар, пов'язаний з агентством, відмовився діагностувати у нього це захворювання, в результаті чого він отримав менше підтримки, ніж інші колеги. Дипломат також додав, що він і його сім'я почали відчувати "раптові і незрозумілі психічні і фізичні симптоми" під час служби в Гуанчжоу, Китай, у 2017 році.

У своїй заяві він стверджує, що пізніше у нього була діагностована черепно-мозкова травма, а його кар'єра в Держдепартаменті застопорилася, і його прохання про підвищення по службі і призначення на закордонні посади були відхилені.

Ленці додав, що раніше він подав три скарги до Комісії з рівних можливостей у сфері зайнятості, але вирішив подати цивільний позов після того, як вони були відхилені.

Держдепартамент повідомив, що не коментує питання, що знаходяться в судовому процесі.

"З міркувань конфіденційності та безпеки ми не обговорюємо конкретні деталі або операції посольства, але ми дуже серйозно ставимося до кожного отриманого повідомлення і працюємо над тим, щоб постраждалі співробітники отримали необхідну допомогу і підтримку", - заявили у відомстві.