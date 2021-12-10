Співробітник Держдепу США з "гаванським синдромом" подав до суду на Блінкена

Дипломат Марк Лензі, який стверджує, що постраждав від "гаванського синдрому", подав до суду на Держдепартамент США і держсекретаря Ентоні Блінкена. Він звинувачує з в тому, що той спочатку применшував небезпеку "гаванського синдрому" для здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
За його словами, лікар, пов'язаний з агентством, відмовився діагностувати у нього це захворювання, в результаті чого він отримав менше підтримки, ніж інші колеги. Дипломат також додав, що він і його сім'я почали відчувати "раптові і незрозумілі психічні і фізичні симптоми" під час служби в Гуанчжоу, Китай, у 2017 році.
У своїй заяві він стверджує, що пізніше у нього була діагностована черепно-мозкова травма, а його кар'єра в Держдепартаменті застопорилася, і його прохання про підвищення по службі і призначення на закордонні посади були відхилені.
Ленці додав, що раніше він подав три скарги до Комісії з рівних можливостей у сфері зайнятості, але вирішив подати цивільний позов після того, як вони були відхилені.
Держдепартамент повідомив, що не коментує питання, що знаходяться в судовому процесі.
"З міркувань конфіденційності та безпеки ми не обговорюємо конкретні деталі або операції посольства, але ми дуже серйозно ставимося до кожного отриманого повідомлення і працюємо над тим, щоб постраждалі співробітники отримали необхідну допомогу і підтримку", - заявили у відомстві.
Нагадаємо, раніше розвідка США запідозрила Росію в причетності до атак на американських дипломатів у Відні акустичними хвилями або "спрямованою енергією".
Зазначимо, американське видання Politico повідомляло, що за атаками з використанням технології "спрямованої енергії" проти співробітників американської розвідки по всьому світу може стояти російське ГРУ.