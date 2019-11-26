Співпраця ЄС з Росією стимулює Москву тиснути на Україну, - Данілов

Фото: Олексій Данілов (rnbo.gov.ua)

Данілов назвав співпрацю з Росією контрпродуктивною

Секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов закликав країни Європейського союзу відмовитися від співпраці з Москвою поки Росія не припинить окупацію територій України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

За словами Данілова, співпраця країн Євросоюзу з Росією є контрпродуктивною та лише посилює тиск Кремля на Україну. Він додав, що співпраця з РФ можлива лише після виконання Москвою мінських домовленостей та припинення окупації.

"Допоки Росія не виконає свої зобов'язання в рамках мінських домовленостей і не припинить незаконну окупацію частин території України, будь-яке зміцнення співпраці провідних європейських країн з агресором буде контрпродуктивним і стимулюватиме РФ чинити тиск на Україну", - заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше в Державному департаменті Сполучених Штатів заявили, що покращення відносин з Росією залежить від виконання Кремлем мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на сході України.

Крім того, колишій спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер звинуватив Російську Федерацію у невиконанні мінських домовленостей впродовж 4 років. Волкер нагадав, що Росія порушила мінські домовленості через тиждень після їх підписання.