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Співпрацював з окупантами. Гауляйтеру селища в Донецькій області оголосили підозру

Фото: гауляйтеру селища в Донецькій області оголосили підозру (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Іван Носальський

Місцевий житель селища Мангуш Донецької області зайняв посаду "виконуючого обов'язки голови адміністрації". Йому оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

За інформацією правоохоронців, підозрюваний, імітуючи легітимність псевдооргану державної влади, проводить брифінги, зустрічі з мешканцями Мангуша, представниками місцевих підприємств та установ.

При цьому він вихваляє діяльність і "досягнення" окупаційної влади в проросійських ЗМІ. Йому повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що помічниця Херсонського гауляйтера Кирила Стремоусова отримала п'ять років в'язниці. Її затримали в Івано-Франківську.

Також ми писали, що у Бердянську загарбники звільнили голову окупаційної адміністрації Олександра Сауленко. Він не зміг організувати підготовку до так званого референдуму.

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