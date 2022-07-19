Співпрацював з окупантами. Гауляйтеру селища в Донецькій області оголосили підозру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру .

При цьому він вихваляє діяльність і "досягнення" окупаційної влади в проросійських ЗМІ. Йому повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

За інформацією правоохоронців, підозрюваний, імітуючи легітимність псевдооргану державної влади, проводить брифінги, зустрічі з мешканцями Мангуша, представниками місцевих підприємств та установ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що помічниця Херсонського гауляйтера Кирила Стремоусова отримала п'ять років в'язниці. Її затримали в Івано-Франківську.

Також ми писали, що у Бердянську загарбники звільнили голову окупаційної адміністрації Олександра Сауленко. Він не зміг організувати підготовку до так званого референдуму.

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