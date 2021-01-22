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Сотні хворих: серед військових, що охороняли Капітолій, стався спалах COVID-19

Вашингтон, П'ятниця 22 січня 2021 21:05
Сотні хворих: серед військових, що охороняли Капітолій, стався спалах COVID-19
Фото: бійці Нацгвардії США в Капітолії (twitter.com erinschaff)
Автор: Дмитро Левицький

Серед військовослужбовців Національної гвардії США, які охороняли Капітолій після заворушень, стався спалах коронавірусу. Серед військових сотні хворих та тих, хто перебуває на карантині.

Про це повідомляє агентство Politico з посилання на джерела в Нацгвардії.

Керівництво Нацгвардії США відмовилося офіційно надати кількість інфікованих серед військових, які були залучені до охорони Капітолія. Водночас військові та законодавці побоюються, що цей спалах стане ще масовішим.

Зазначається, що хоч нацгвардійців й намагалися перевірити на коронавірус після прибуття до Вашингтону, але тест перед відправкою здавали не всі, декому тільки поміряли температуру.

Як пише агентство, проблема ускладнилася після інавгурації Байдена, оскільки тисячам військовослужбовцям, які охороняли Капітолій, довелося звільнити будівлі та відправитися на відпочинок в готелі. Однак військових не завжди розміщали в нормальних умовах, наприклад, один з підрозділів був змушений жити в закладі з одною ванною на всіх.

У Сенаті вже почали розслідувати цю проблему, приділяючи особливу увагу тому, як Нацгвардія впроваджує заходи протидії коронавірусу. Сенатори вважають, що розміщення військових в переповнених закладах створило небезпеку поширення коронавірусу.

Нагадаємо, 6 січня у Вашингтоні сталися заворушення, які переросли у вторгнення в приміщення Капітолію. Для придушення заворушень та захисту Капітолію у Вашингтон перекинули тисячі військовослужбовців Нацгвардії. Там вони були до інавгурації Джо Байдена.

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