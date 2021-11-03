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Стан здоров'я Саакашвілі погіршується: він став слабшим, тиск стрибає, - особистий лікар

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Грузія, Середа 03 листопада 2021 04:16
Стан здоров'я Саакашвілі погіршується: він став слабшим, тиск стрибає, - особистий лікар Фото: екс-президента Грузії Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Стан здоров'я Михайла Саакашвілі погіршується: він став слабшим, тиск стрибає. Це заявив особистий лікар екс-президента Грузії Ніколоз Кіпшидзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Особистий лікар екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі, який продовжує вже 33 дні голодування, стурбований станом його здоров'я.

"Сьогодні він був трохи слабкіше, ніж вчора і тому ми вирішили, що завтра зробимо тести", - заявив він після відвідин Саакашвілі у в'язниці в місті Руставі.

За його словами, Саакашвілі спочатку відмовився від тестів, але пізніше погодився.

"Будуть зроблені всі можливі тести. Він був ослаблений, були скачки тиску, пульс змінювався протягом дня", - сказав Кіпшидзе.

Раніше ми писали, що Саакашвілі погодився на допомогу лікарів.

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Міхеіл Саакашвілі
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