Сусід Індії Непал повідомив про першу смерть від "чорного грибка"

Непал повідомив про першу смерть від мукормікозу або "чорного грибка" , дуже смертельної інфекції, яка вражає тисячі хворих на коронавірус у сусідній Індії. Від небезпечної хвороби помер 65-річний чоловік.

Наразі у Непалі є щонайменше десять випадків мукормікозу. 65-річний чоловік, який помер, знаходився на лікуванні в реанімаційному відділенні лікарні в західній частині Непалу після виявлення енцефаліту скроневої частки.

"Він помер 3 червня 2021 року ... після того, як тест на мазок з носа показав грибкові гіфи, а біопсія носа і губ показала мукор", - йдеться в заяві провінційної лікарні Сеті.

При цьому у чоловіка був негативний тест на коронавірус, повідомили в лікарні.