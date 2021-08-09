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Соратниця Навального Соболь покинула Росію після вироку суду

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Понеділок 09 серпня 2021 02:44
Соратниця Навального Соболь покинула Росію після вироку суду Фото: колишній юрист ФБК любов Соболь в суді (facebook.com/soboll.ru)
Автор: Артур Родивилов

Соратниця російського опозиціонера Олексія Навального і колишній юрист "Фонду боротьби з корупцією" Любов Соболь покинула Росію. Напередодні їй винесли вирок за участь у протестах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За словами джерела російського держінформагентства, вона виїхала в Стамбул. Сама Соболь поки не підтверджувала цю інформацію.

Соболь можуть посилити покарання у двох кримінальних справах, за якими їй винесли вирок, оскільки "вона порушила чинні обмеження". Однак вирок щодо Соболь і, відповідно, накладені ним обмеження ще не вступили в законну силу.

Нагадаємо, в кінці червня соратника російського опозиціонера Олексія Навального і колишнього директора "Фонду боротьби з корупцією" Івана Жданова заочно заарештували і оголосили в міжнародний розшук

Зазначимо, 26 липня у Росії заблокували сайт Олексія Навального.

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