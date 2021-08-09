Соратниця Навального Соболь покинула Росію після вироку суду

Соратниця російського опозиціонера Олексія Навального і колишній юрист "Фонду боротьби з корупцією" Любов Соболь покинула Росію. Напередодні їй винесли вирок за участь у протестах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

За словами джерела російського держінформагентства, вона виїхала в Стамбул. Сама Соболь поки не підтверджувала цю інформацію.

Соболь можуть посилити покарання у двох кримінальних справах, за якими їй винесли вирок, оскільки "вона порушила чинні обмеження". Однак вирок щодо Соболь і, відповідно, накладені ним обмеження ще не вступили в законну силу.