Соратниця Навального Соболь покинула Росію після вироку суду
Соратниця російського опозиціонера Олексія Навального і колишній юрист "Фонду боротьби з корупцією" Любов Соболь покинула Росію. Напередодні їй винесли вирок за участь у протестах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
За словами джерела російського держінформагентства, вона виїхала в Стамбул. Сама Соболь поки не підтверджувала цю інформацію.
Соболь можуть посилити покарання у двох кримінальних справах, за якими їй винесли вирок, оскільки "вона порушила чинні обмеження". Однак вирок щодо Соболь і, відповідно, накладені ним обмеження ще не вступили в законну силу.
Нагадаємо, в кінці червня соратника російського опозиціонера Олексія Навального і колишнього директора "Фонду боротьби з корупцією" Івана Жданова заочно заарештували і оголосили в міжнародний розшук
Зазначимо, 26 липня у Росії заблокували сайт Олексія Навального.