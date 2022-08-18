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Повідомлення про теракт на ЗАЕС викликають занепокоєння у США

Фото: Повідомлення про теракт на ЗАЕС викликають занепокоєння у США (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Оприлюднена раніше інформація про можливий теракт на Запорізькій АЕС 19 серпня викликає занепокоєння в США.

Про це заявив офіційний представник Держдепу США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на американську журналістку Кейтлін Дорнбос.

Прайс заявив, що повідомлення про можливу завтрашню російську операцію під фейковим прапором на Запорізькій атомній електростанції, є "причиною для занепокоєння".

"Це те, за чим ми дуже уважно стежимо, коли справа доходить до атомних електростанцій", - заявив Нед Прайс.

Нагадаємо, що розвідка оприлюднила інформацію, що російські військові готують можливий теракт на території Запорізької АЕС.

Пізніше розвідка отримала додаткові докази можливого теракту на території Запорізької АЕС 19 серпня.

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