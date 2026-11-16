Солнечные станции, генераторы и Starlink. Лучшие решения для автономности в Украине

СПЕЦПРОЄКТ 16.11.2026

Тривалі блекаути та перебої зі зв’язком створюють для українського бізнесу серйозний виклик. Підготовка до зими – це вже не лише запас палива чи резервний генератор, а комплексна система автономності, яка дає змогу підприємствам продовжувати роботу, обслуговувати клієнтів і підтримувати комунікацію навіть під час відключень електроенергії та дії РЕБ.

Водночас потреба в альтернативній генерації та надійному супутниковому зв’язку зростає не лише серед військових, а й серед цивільних користувачів. Кількість таких цивільних запитів уже приблизно дорівнює військовим. Як бізнесу підготуватися до тривалих перебоїв і які технології допоможуть зберегти безперервність роботи? У спецпроєкті РБК-Україна – рішення трьох українських компаній: iSolar (сонячні станції та системи накопичення енергії), ТОВ «ТОКМАК ДИЗЕЛЬ МАШ» (резервні й промислові електростанції) та Adaptis (рішення для супутникового зв’язку Starlink).

Світло як актив: чому власна енергетика – це інвестиція, а не витрата Кожен робочий день практично будь-якого бізнесу залежить від того, чи є у розетці напруга і скільки коштує її забезпечити. Більшість приладів і станків, потрібних для роботи, працюють лише за стабільного живлення, а різкі стрибки напруги скорочують їхній строк служби й інколи виводять техніку з ладу. Генератори, до яких багато компаній звертаються першими, добре підходять для короткого резерву, проте потребують пального, регулярного обслуговування та уваги людей, тож реальна вартість такого живлення складається не лише з ціни самого приладу. Водночас існує спосіб отримати не просто стабільне живлення й нижчі рахунки, а ще й можливість заробляти на власній енергії, залежно від конфігурації та умов проєкту – це альтернативна енергетика. Як працюють проєкти в галузі альтернативної енергетики Сонячна електростанція (СЕС) виробляє енергію вдень, а установка зберігання енергії (УЗЕ) накопичує її, щоб віддати тоді, коли це найвигідніше: під час відключення, коли підприємству потрібне світло, або в години «дорогого тарифу», коли можна отримати максимальний прибуток. Ринок електроенергії працює в Україні таким чином, що ціна формується на добу наперед і змінюється впродовж дня залежно від попиту. Найдорожчою вона зазвичай буває вранці та ввечері, у години пікового споживання. Система управління енергією (EMS) стежить за цими коливаннями й вирішує, коли накопичувати, коли віддавати, а коли працювати від мережі. Завдяки цьому підприємство може не лише забезпечувати власні потреби, а й продавати накопичену електроенергію у вигідні години. У поєднанні ці рішення закривають три різні задачі для бізнесу: дають змогу працювати та утримувати команду, отримувати нижчі витрати на електроенергію та можливість заробляти на накопиченій енергії. Саме тому на таке рішення дедалі частіше дивляться як на інвестицію у власну роботу. Порівняно з іншими популярними напрямами вкладень, як-от нерухомість чи акції, проєкти в альтернативній енергетиці вирізняються помітно коротшим строком окупності. За оцінками компанії iSolar Development – це у середньому 4 роки. Обладнання, ціни та кейси iSolar За понад вісім років роботи iSolar реалізувала більш як 3 тис. проєктів. Наприклад, для одного із бізнес-центрів на заході України реалізували гібридну станцію із сонячними панелями та установками зберігання енергії. Це рішення допомагає скорочувати витрати й підтримувати живлення під час відключень, річна економія – понад 6,46 млн грн. Для одного із виробничих підприємств, що звернулись із запитом, iSolar побудувала мережеву сонячну електростанцію потужністю 200 кВт. За розрахунками компанії, вона дає змогу заощаджувати близько 2,25 млн грн на рік. У місті Хмельницький для закладу у сфері HoReCa iSolar встановила систему резервного живлення на обладнанні FOX ESS. Вона підтримує роботу ключових процесів під час відключень і, за розрахунками компанії, дає близько 2,34 млн грн економії на рік. «Ми окремо рахуємо економіку кожного проєкту: вивчаємо потреби підприємства, готуємо технічне рішення та комерційну пропозицію. Команда супроводжує проєкт від розрахунків до запуску, щоб система відповідала задачам і фінансовій моделі конкретного бізнесу», – коментує Євген Діденко, керівник напряму iSolar Development. Крім цього компанія iSolar має власний напрям дистрибуції – iSolar Partner Hub, який напряму працює з міжнародними виробниками та постачає обладнання в Україну. Завдяки цьому клієнти отримують перевірене обладнання з гарантією та вигідними умовами постачання. У 2026 році компанія ввійшла до рейтингу ТОП-20 найбільших інсталяторів енергообладнання України за версією Forbes Ukraine. iSolar Development: інвестиційні проєкти під ключ У 2026 році iSolar почала розвиток окремого інвестиційного напрямку – iSolar Development. Один із реалізованих проєктів у Хмельницькій області: сонячна електростанція потужністю 1 МВт та установка зберігання енергії ємністю 4 МВт*год. Інвестиції становили близько $1,3 млн, прогнозований строк окупності такого проєкту – близько чотирьох років. «Наш досвід в EPC дає змогу реалізовувати інвестиційні проєкти під ключ: від підбору ділянки й розрахунку економіки до будівництва, запуску станції та продажу виробленої електроенергії. Ми маємо ліцензію на постачання електроенергії та працюємо як енерготрейдер, тому можемо супроводжувати проєкт і після запуску», – коментує Євген Діденко, керівник напряму iSolar Development. Детальніше про інвестиції в енергетику – у відео. З чого почати Якщо розглядаєте сонячну електростанцію чи установку зберігання енергії для бізнесу – звертайтесь до iSolar. Фахівці проаналізують потреби об’єкта, підберуть конфігурацію та підготують для вас розрахунок!

Starlink для бізнесу та автономної роботи Які продукти зараз найактуальніші На даний момент попит серед бізнесу і цивільних клієнтів на супутниковий звʼязок зріс, оскільки всі хочуть підготуватись до зимового періоду та можливих відключень, перестраховуються на випадок повторних обстрілів дата-центрів, які ми вже проходили восени, кажуть в Adaptis. І це логічно, оскільки подумати про це заздалегідь – означає убезпечити себе від додаткових втрат у випадку критичної ситуації. Цивільні користувачі хочуть лишатись на звʼязку, мати можливість працювати, звʼязатись із рідними у нинішній час, а також вчасно отримувати сповіщення про повітряну тривогу, з чим бувають проблеми. Бізнесу ж важливо не зупиняти процеси, відповідно безперебійним має бути звʼязок для платіжних операцій, роботи логістики, клієнтської підтримки тощо. В загальній кількості, якщо раніше на покупку дійсно переважали запити від військових, то тепер кількість запитів зрівнюється. Всім потрібен стабільний звʼязок, бізнес все частіше забезпечує себе резервним каналом інтернету. Що стосується запитів на ремонт терміналів, то 91% таких звернень – від військових і волонтерів. «Ми навчились ремонтувати навіть ті термінали, які вважаються неремонтопридатними, зокрема Mini та Gen3, та повертаємо в роботу 97% терміналів Starlink, які надходять на ремонт. Навіть бойові пошкодження – уламки, вибухова хвиля, – ремонтуємо у 98% випадків. Найскладніший наш ремонт – High Performance, який понад тиждень пролежав у воді. Майстри відновлювали його близько півтора місяця, і він досі успішно працює», – зазначають у компанії. За словами компанії, зараз найбільше запитів на три позиції: термінал Starlink Mini, модуль Adaptis Amulet та повні комплекти Starlink із корпусом і живленням. Термінал Starlink Mini та Mini X. У комплекті: супутникова антена Starlink Mini з вбудованим Wi-Fi-роутером, підставка, перехідник для труб і плоске кріплення, кабель живлення DC 15 м, блок живлення 230 В та перехідник на українську розетку. Окремо є варіант з терміналом Mini X і додатковим роутером. Станом на 4 листопада ціна акційна – 20 820 грн, звичайна – 25 900 грн. Adaptis Amulet. Це розробка компанії – модуль, який дає змогу Starlink працювати під час дії РЕБ. Його можна встановити на вже куплений термінал або придбати термінал одразу з модулем. Вартість модуля із встановленням – 7799 грн: клієнт надсилає свій термінал, компанія встановлює модуль і повертає його назад. Новий термінал із вбудованим Amulet станом на 4 листопада коштує від 28 619 грн. Adaptis MiniKit. Це комплект для встановлення Starlink Mini на автомобіль. Він включає термінал Starlink Mini, модифікацію Adaptis Amulet та автомобільний блок живлення Adaptis. Корпус виготовлений з ABS-пластику завтовшки 3 мм з UV-фільтром, кріпиться на чотирьох прогумованих неодимових магнітах діаметром 66 мм і чотирьох сталевих шарнірних плаваючих опорах. До комплекту входять набір кріпильних елементів, компактний адаптер 12/24 В і блок живлення з роз'ємом DC, сумісний з оригінальним кабелем Starlink Mini. Щоб додати Amulet, його потрібно вибрати в конструкторі під час оформлення замовлення. Станом на 4 листопада повний комплект коштує 39 044 грн. Умови для різних клієнтів. У роздрібних цінах уже є ПДВ. Доставка Новою поштою безкоштовна, також є розстрочка monobank на три платежі. Бізнес і організації можуть купувати гуртом на індивідуальних умовах, які залежать від обсягу замовлення. Для Сил оборони та волонтерів компанія пропонує спеціальні ціни, розширену гарантію та пріоритетне сервісне обслуговування. Кому який комплект підходить і як його експлуатувати За словами компанії, Starlink найбільше потрібен тим, для кого зв'язок – питання безпеки: військовим, медикам, енергетикам і громадам у прифронтових регіонах. ✓ Невелика родина чи компанія. Достатньо Starlink Mini. ✓ Багато користувачів або великий бізнес. Краще ставити Starlink третього покоління. ✓ Пункти незламності, громади, ЦНАПи, енергетика, критична інфраструктура. Варто обирати Starlink Standard 4X або Performance. Вони дають стабільніший сигнал і можуть одночасно підключати багато пристроїв. Підібрати комплект під свій сценарій, зокрема зі стійкістю до РЕБ, можна в конструкторі на сайті Adaptis. Енергоспоживання. Starlink Mini в середньому споживає 25–40 Вт, у піку до 70 Вт. Standard 4X (Gen3) споживає 75–100 Вт, тобто приблизно втричі більше. Тому для блекаутів і поїздок компанія зазвичай радить Mini. Орієнтовний час автономної роботи такий: Джерело живлення Starlink Mini Standard 4X Павербанк 27 000 мА·год (Adaptis Mini Powerbank) до 4 год не підходить Павербанк 99 Вт·год (Adaptis P2Fit) понад 5 год не підходить Зарядна станція 500 Вт·год ≈ 10–17 год ≈ 4–5 год Зарядна станція 1000 Вт·год ≈ 20–34 год ≈ 8–11 год Автомобіль (запалювач або бортова мережа) без обмежень, поки працює двигун без обмежень, поки працює двигун Реальний час залежить від трафіку та погоди: взимку термінал витрачає більше енергії, бо топить сніг. В Adaptis не радять довго тримати термінал увімкненим від акумулятора авто з вимкненим двигуном, бо це розряджає стартову батарею. Для таких випадків є павербанк, який автоматично перемикає живлення з прикурювача на батарею, коли двигун зупиняють. Сумісність і умови експлуатації. Корпуси та комплекти Adaptis виготовляють під конкретні моделі: MiniKit – для Mini і Mini X, G3kit – для Standard 4X, G2kit – для Gen2, HP – для Performance. Під час монтажу термінал не розбирають, тому гарантія виробника зберігається. Mini працює від 12–48 В постійного струму: від автоадаптера 12–24 В або від павербанку через USB-C PD потужністю щонайменше 100 Вт. Standard 4X з адаптером 12–56 В підключається до бортової мережі, інвертора або зарядної станції. У комплекті Standard 4X є роутер Wi-Fi 6, до якого можна підключити до 235 пристроїв. Магнітні корпуси працюють лише на сталевому даху, для панорамних, алюмінієвих, пластикових і броньованих дахів є окремі рішення. Робочий діапазон терміналів – від −30 до +50 °C, захист IP67. Mini стоплює до 25 мм снігу за годину, Standard – до 40 мм. Коли авто їде швидше за 90 км/год, термінал може тимчасово блокуватися. За словами компанії, це пов'язано з тимчасовими обмеженнями SpaceX і не стосується Starshield. Монтаж, гарантія та сервіс. Термінали встановлюють і налаштовують у центрі Adaptis у Києві. Вартість монтажу на авто: Тип авто Вартість, грн Сталевий дах (≈ 60 хв) 3200 Панорамний, пластиковий, алюмінієвий або скляний дах 5300 Броньований автомобіль 8500 На термінали зберігається гарантія виробника. Компанія ремонтує та діагностує термінали Starlink будь-якого покоління, зокрема куплені не в неї. За її даними, сервіс повертає в роботу 97% терміналів, що надходять на ремонт, зокрема Mini та Performance, які на ринку вважаються неремонтопридатними. Як придбати. Замовити можна на сайті Adaptis, за телефоном +38 073 169 00 00 або в центрі встановлення та адаптації в Києві. Приймають картки Visa і Mastercard, є безготівкова оплата. Термінали в Україні працюють за білими списками, зареєструвати їх можна в ЦНАПі або через Дію. Гуртові замовлення. Adaptis працює з дилерами, бізнесом, держустановами, громадами та фондами. Серед клієнтів компанія називає підрозділи Сил оборони, ООН, World Central Kitchen і Укрзалізницю, для якої розробила рішення для терміналів Starlink Performance на потягах Інтерсіті. За словами компанії, виробництво розташоване в Україні та випускає тисячі комплектів на місяць, загалом виготовлено десятки тисяч корпусів і комплектів. Adaptis входить до переліку виробників Brave1, є членом асоціацій NAUDI та IT Ukraine і резидентом Дія.Сіті.