"Солнцепек", танки и оккупанты. ССО показали видео уничтожения россиян с помощью дронов

Украинские воины с помощью FPV-дронов смогли уничтожить группу оккупантов вместе с техникой. Процесс ликвидации удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.
"В зоне ответственности 8 полка ССО за время ведения разведки было обнаружено технику и живую силу противника. Принято решение на применение FPV дронов", - говорится в сообщении.
По результатам работы были повреждены и выведены из строя:
Кроме того, уничтожено 13 и ранено 12 оккупантов. Оператор 8 полка ССО сказал, что это был очень тяжелый день, и в то же время - продуктивный. По его словам, он не оставлял пульт управления дроном дольше чем на пару минут.
Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что украинские военные отразили 26 атак противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении.
А потери России в войне в Украине к утру среды 13 марта составили 980 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 426 870 военных.
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