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"Солнцепек", танки и оккупанты. ССО показали видео уничтожения россиян с помощью дронов

Архивное фото: ССО показали видео уничтожения россиян с помощью дронов (facebook com easternforce)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины с помощью FPV-дронов смогли уничтожить группу оккупантов вместе с техникой. Процесс ликвидации удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

"В зоне ответственности 8 полка ССО за время ведения разведки было обнаружено технику и живую силу противника. Принято решение на применение FPV дронов", - говорится в сообщении.

По результатам работы были повреждены и выведены из строя:

  • 2 танка;
  • ТОС-1А "Солнцепек";
  • 3 ББМ.

Кроме того, уничтожено 13 и ранено 12 оккупантов. Оператор 8 полка ССО сказал, что это был очень тяжелый день, и в то же время - продуктивный. По его словам, он не оставлял пульт управления дроном дольше чем на пару минут.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что украинские военные отразили 26 атак противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении.

А потери России в войне в Украине к утру среды 13 марта составили 980 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 426 870 военных.

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