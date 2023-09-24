В Сомали произошел теракт после атаки армии на базы террористов: десятки раненых и погибших

Теракт был совершен с помощью заминированного грузовика. Взрыв разрушил соседние здания, а также убил по меньшей мере 18 человек, еще 40 были ранены.

"Двадцать раненых были госпитализированы в больницу Beledweyne, в то время как еще 20 находятся в критическом состоянии", - министр внутренних дел штата Хиршабель Абдирахман Дахир Гуре.

Офицер полиции Ахмед Аден отметил, что среди погибших было пятеро полицейских, стрелявших по грузовику, пытаясь остановить его наезд на КПП.

Отметим, что КПП расположен в регионе Хиран, где днем ранее произошли столкновения сомалийской армии и террористов из группировки "Аль-Шабаб". Тогда в ходе операции было уничтожено три базы и ликвидировано 27 боевиков. Операция проводилась в селах Балал-Дхир, Эль-Гамбар и Милико, которые расположены в штате Центральный Галмудуг.

"Аль-Шабаб" пока не взяли на себя ответственность за теракт, однако издание отмечает, что такие нападения полностью в их стиле.

Ситуация в Сомали

Боевики "Аль-Шабаб" ведут свою борьбу против властей страны уже более 10 лет. Так, 5 июня власти Уганды сообщили о гибели 54 своих миротворцев в Сомали в результате нападения боевиков группировки "Аль-Шабаб" на базу Африканского союза (АС).

Ранее Джо Байден отправил в Сомали американский военный контингент для борьбы с террористами.

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