В Сомалі стався масштабний теракт, кількість жертв наближається до 100

Фото: наслідки теракту в Сомалі (twitter.com/AbdulBillowAli)

У столиці Сомалі підірвали замінований автомобіль

У столиці Сомалі Могадішо вибухнув замінований автомобіль, в результаті теракту загинули десятки людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що теракт стався в людному місці. За даними радіостанції Dalsan, жертвами вибуху стали 50 людей. У той же час член федерального парламенту Абдуразак Мухаммед уточнив, що кількість загиблих становить понад 90 осіб. Також повідомляється, що серед загиблих 17 поліцейських, 73 цивільних і чотири іноземця.

На даний момент жодне з діючих у регіоні терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за теракт.

Нагадаємо, влітку у Сомалі в результаті нападу озброєних бойовиків готель Asaseey в місті Кісмайо загинули 26 осіб. Напад здійснили прихильники радикального ісламістського угруповання "Харакат аш-Шабаб". Серед загиблих були громадяни Кенії, Сполучених Штатів Америки, Великобританії і Танзанії. Також повідомлялося про загибель кандидата в президенти на майбутніх виборах.

Зазначимо, згідно останньої доповіді ООН, число смертей, спричинених терористичними атаками, скоротилося в усьому світі.