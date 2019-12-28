ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Сомалі стався масштабний теракт, кількість жертв наближається до 100

Новини » Надзвичайні події     28.12.2019 - 10:51
В Сомалі стався масштабний теракт, кількість жертв наближається до 100
Фото: наслідки теракту в Сомалі (twitter.com/AbdulBillowAli)

У столиці Сомалі підірвали замінований автомобіль

У столиці Сомалі Могадішо вибухнув замінований автомобіль, в результаті теракту загинули десятки людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що теракт стався в людному місці. За даними радіостанції Dalsan, жертвами вибуху стали 50 людей. У той же час член федерального парламенту Абдуразак Мухаммед уточнив, що кількість загиблих становить понад 90 осіб. Також повідомляється, що серед загиблих 17 поліцейських, 73 цивільних і чотири іноземця.

В Сомалі стався масштабний теракт, кількість жертв наближається до 100

На даний момент жодне з діючих у регіоні терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за теракт.

Нагадаємо, влітку у Сомалі в результаті нападу озброєних бойовиків готель Asaseey в місті Кісмайо загинули 26 осіб. Напад здійснили прихильники радикального ісламістського угруповання "Харакат аш-Шабаб". Серед загиблих були громадяни Кенії, Сполучених Штатів Америки, Великобританії і Танзанії. Також повідомлялося про загибель кандидата в президенти на майбутніх виборах.

Зазначимо, згідно останньої доповіді ООН, число смертей, спричинених терористичними атаками, скоротилося в усьому світі.

На авіазаводі в США стався вибух, є постраждалі
Новини України СомалиТерактВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся