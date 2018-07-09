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У Солсбері у місця отруєння "Новачком" втратив свідомість чоловік, поліція оточила район

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 19:58
Фото: місце отруєння в Солсбері (twitter.com/thesun)
Фото: місце отруєння в Солсбері (twitter.com/thesun)

На місці події в Солсбері працюють екіпажі "швидкої допомоги" і поліція

У Солсбері (Великобританія), у понеділок, 9 липня, чоловік втратив свідомість недалеко від місця отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Поліція виставила оточення місця події, передає The Sun.

Оточення, виставлене навколо автобусної зупинки. Інцидент стався за 274 метри від місця, де, ймовірно, сталося отруєння речовиною "Новачок".

В даний момент на місці події працюють екіпажі "швидкої допомоги" і поліція. Повідомляється, що від потерпілого поліцейські і медики тримаються на відстані.

"Всі служби екстреної допомоги в даний час знаходяться на відстані від автобуса і людини на зупинці", - написав у Twitter один з британських журналістів.

Журналіст додав, що отруєна людина повільно рухається, зрідка п'є воду.

Також поліція рекомендувала жителям містечка обходити цю ділянку дороги, де чоловік втратив свідомість

.

Поки правоохоронці не повідомляють, чи пов'язаний цей інцидент з отруєнням "Новачком" двох жителів городкаЭймсбери, що біля Солсбері.

Нагадаємо, як раніше заявив міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон, російська атака призвела до загибелі жінки від "Новичка".

Російська атака призвела до загибелі жінки від "Новачка", - міністр оборони Британії Жінка, що отруїлася "Новачком" у Еймсбері, померла
Теги публікації: Великобритания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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