У Солсбері у місця отруєння "Новачком" втратив свідомість чоловік, поліція оточила район

На місці події в Солсбері працюють екіпажі "швидкої допомоги" і поліція

У Солсбері (Великобританія), у понеділок, 9 липня, чоловік втратив свідомість недалеко від місця отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Поліція виставила оточення місця події, передає The Sun.

Оточення, виставлене навколо автобусної зупинки. Інцидент стався за 274 метри від місця, де, ймовірно, сталося отруєння речовиною "Новачок".

В даний момент на місці події працюють екіпажі "швидкої допомоги" і поліція. Повідомляється, що від потерпілого поліцейські і медики тримаються на відстані.

"Всі служби екстреної допомоги в даний час знаходяться на відстані від автобуса і людини на зупинці", - написав у Twitter один з британських журналістів.

Журналіст додав, що отруєна людина повільно рухається, зрідка п'є воду.

Також поліція рекомендувала жителям містечка обходити цю ділянку дороги, де чоловік втратив свідомість

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Поки правоохоронці не повідомляють, чи пов'язаний цей інцидент з отруєнням "Новачком" двох жителів городкаЭймсбери, що біля Солсбері.

Нагадаємо, як раніше заявив міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон, російська атака призвела до загибелі жінки від "Новичка".