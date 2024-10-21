В Соломенском районе Киева грузовик въехал в маршрутку, есть пострадавшие

Утром в Соломенском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля "Газель" и маршрутного такси. Инцидент произошел на улице Вадима Гетьмана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Грузовик на полной скорости въехал в маршрутку, в которой находились пассажиры.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали по меньшей мере четыре человека.
Полиция вместе с медицинскими службами оперативно прибыли на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и проведения следственных действий.
Медики продолжают оказывать необходимую помощь пострадавшим, однако информация об их состоянии и точное количество пострадавших еще уточняется.
Вместе с тем Патрульная полиция Киева сообщила, что в связи с ДТП на улице Вадима Гетьмана, движение транспорта затруднено в направлении Индустриального путепровода.
Фото: В Соломенском районе Киева грузовик въехал в маршрутку (t.me/gunpKyiv)
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