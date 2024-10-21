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В Соломенском районе Киева грузовик въехал в маршрутку, есть пострадавшие

Фото: В Соломенском районе Киева грузовик въехал в маршрутку (t.me/gunpKyiv)
Автор: Валерия Полищук

Утром в Соломенском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля "Газель" и маршрутного такси. Инцидент произошел на улице Вадима Гетьмана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Грузовик на полной скорости въехал в маршрутку, в которой находились пассажиры.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали по меньшей мере четыре человека.

Полиция вместе с медицинскими службами оперативно прибыли на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и проведения следственных действий. 

Медики продолжают оказывать необходимую помощь пострадавшим, однако информация об их состоянии и точное количество пострадавших еще уточняется. 

Вместе с тем Патрульная полиция Киева сообщила, что в связи с ДТП на улице Вадима Гетьмана, движение транспорта затруднено в направлении Индустриального путепровода.

 

Фото: В Соломенском районе Киева грузовик въехал в маршрутку (t.me/gunpKyiv)

ДТП в Украине

Недавно украинский актер Артур Логай попал в ДТП. Его мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем, резко изменившим полосу движения.

11 октября вблизи Львова произошла масштабная авария с участием пассажирского автобуса, грузовика компании "Новая почта" и нескольких легковых автомобилей. В результате столкновения погибли два человека, а десятки получили травмы.

Кроме того, недавно в Польше, недалеко от границы с Украиной, произошла авария, в которой погибли граждане Украины.

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КиевДТП