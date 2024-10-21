В Соломенском районе Киева грузовик въехал в маршрутку, есть пострадавшие

ДТП в Украине

Недавно украинский актер Артур Логай попал в ДТП. Его мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем, резко изменившим полосу движения.

11 октября вблизи Львова произошла масштабная авария с участием пассажирского автобуса, грузовика компании "Новая почта" и нескольких легковых автомобилей. В результате столкновения погибли два человека, а десятки получили травмы.

Кроме того, недавно в Польше, недалеко от границы с Украиной, произошла авария, в которой погибли граждане Украины.

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