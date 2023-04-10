RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Соломенском районе Киева мужчина устроил стрельбу, его уже задержали

Фото: в Соломенском районе Киева мужчина устроил стрельбу, его задержали (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Соломенском районе Киева мужчина устроил стрельбу из-за ссоры с продавцом в одном из торговых киосков. Во время конфликта у киоска находились другие люди.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Facebook-страницы полиции Киева.

"В результате его действий никто не пострадал. При силовой поддержке спецназа КОРД оперативники задержали нарушителя, а следователи начали уголовное производство по факту совершения хулиганских действий", - пишет пресс-служба.

Во время отработки информации о стрельбе было установлено, что между злоумышленником и продавцом возник словесный конфликт. После этого правонарушитель ушел и через несколько минут вернулся с оружием.

"Правоохранители опросили свидетелей преступления и осмотрели место происшествия, откуда изъяли три патрона и две гильзы калибра 7,62. Сотрудники криминальной полиции Соломенского управления полиции совместно с оперативниками и аналитиками столичного главка установили личность нападавшего и адрес его проживания", - добавляет пресс-служба.

Во время обысков у 49-летнего мужчины было изъято оружие, патроны и одежда, в которой был злоумышленник в момент совершения преступления.

В соответствии с ч. 4 ст. 296 УК Украины злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: в Соломенском районе Киева мужчина устроил стрельбу, его задержали (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в городе Луисвилл, штат Кентукки, также произошла стрельба. В результате пострадали шесть человек, среди которых полицейский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полиция КиеваКиев