І на сонці бувають плями: Volvo відкликає автомобілі через проблеми з ременями безпеки

Компанія Volvo, чиї автомобілі славляться високим рівнем безпеки, опинилася в непростій ситуації. Виробнику доведеться відкликати майже 20 тисяч машин через проблеми з ременями безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Consumer Reports.
Проблема полягає в компоненті, званому автоматичним втягуючим пристроєм (ALR), який фіксує ремінь безпеки для зручної установки автокрісла.
Нагадаємо, компанія Chevrolet анонсувала монструозний турбодизель. В епоху заходу ДВС продовжує вдосконалювати такі мотори - новий силовий агрегат з рекордним крутним моментом майже 1500 Нм призначений для оновленого важкого пікапа Chevrolet Silverado Heavy Duty.