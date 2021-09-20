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І на сонці бувають плями: Volvo відкликає автомобілі через проблеми з ременями безпеки

Автор: Вадим Добровольский

Компанія Volvo, чиї автомобілі славляться високим рівнем безпеки, опинилася в непростій ситуації. Виробнику доведеться відкликати майже 20 тисяч машин через проблеми з ременями безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Consumer Reports.

Проблема полягає в компоненті, званому автоматичним втягуючим пристроєм (ALR), який фіксує ремінь безпеки для зручної установки автокрісла.

Нагадаємо, компанія Chevrolet анонсувала монструозний турбодизель. В епоху заходу ДВС продовжує вдосконалювати такі мотори - новий силовий агрегат з рекордним крутним моментом майже 1500 Нм призначений для оновленого важкого пікапа Chevrolet Silverado Heavy Duty.

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Автомобільний ринок