І на сонці бувають плями: Volvo відкликає автомобілі через проблеми з ременями безпеки
Компанія Volvo, чиї автомобілі славляться високим рівнем безпеки, опинилася в непростій ситуації. Виробнику доведеться відкликати майже 20 тисяч машин через проблеми з ременями безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Consumer Reports.
Компанія Volvo оголосила, що відкликає в США без малого 20 тисяч машин (якщо бути точним - 19 149) через проблеми з ременями безпеки. Певною мірою цю історію можна зарахувати до категорії "оксюморон", адже ніхто інший як ця шведська компанія свого часу стала піонером застосування звичних нині триточкових ременів безпеки в дорожніх автомобілях. Але, як то кажуть, і на сонці бувають плями.
Шведський виробник заявляє, що ремені безпеки з автоматичним втягуючим пристроєм, вироблені компанією-постачальником AutoLiv, не відповідають необхідній специфікації. Проблема полягає в компоненті, званому автоматичним втягуючим пристроєм (ALR), який фіксує ремінь безпеки для зручної установки автокрісла.
В результаті виявленого дефекту функція блокування, використовувана для надійної фіксації дитячого сидіння, може бути відключена раніше. Це збільшує ризик травми дитини, що сидить в такому кріслі.
Компанія виправить проблему, провівши функціональну перевірку проблемних автомобілів. При необхідності ремені безпеки будуть замінені безкоштовно для власників.
Відгук охоплює Volvo XC40 і XC40 2021 року, Volvo V60 і XC60 2021-2022 років, а також деякі інші. Всього в списку - дев'ять моделей. Про аналогічні відкличні кампанії на інших ринках компанія не повідомляє - напевно, проблема стосується тільки машин для Північної Америки.
Втім, це не перший випадок, коли Volvo відкликає машини через заводські дефекти ременів безпеки. Так, в середині 2020 року компанія оголосила масштабне відкликання понад 2 мільйонів автомобілів, оскільки сталевий трос всередині переднього ременя безпеки міг зноситися передчасно і тим самим знизити здатність ременя утримувати пасажирів під час аварії.
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