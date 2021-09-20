І на сонці бувають плями: Volvo відкликає автомобілі через проблеми з ременями безпеки

Компанія Volvo, чиї автомобілі славляться високим рівнем безпеки, опинилася в непростій ситуації. Виробнику доведеться відкликати майже 20 тисяч машин через проблеми з ременями безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Consumer Reports .

Компанія Volvo оголосила, що відкликає в США без малого 20 тисяч машин (якщо бути точним - 19 149) через проблеми з ременями безпеки. Певною мірою цю історію можна зарахувати до категорії "оксюморон", адже ніхто інший як ця шведська компанія свого часу стала піонером застосування звичних нині триточкових ременів безпеки в дорожніх автомобілях. Але, як то кажуть, і на сонці бувають плями.

Шведський виробник заявляє, що ремені безпеки з автоматичним втягуючим пристроєм, вироблені компанією-постачальником AutoLiv, не відповідають необхідній специфікації. Проблема полягає в компоненті, званому автоматичним втягуючим пристроєм (ALR), який фіксує ремінь безпеки для зручної установки автокрісла.

В результаті виявленого дефекту функція блокування, використовувана для надійної фіксації дитячого сидіння, може бути відключена раніше. Це збільшує ризик травми дитини, що сидить в такому кріслі.

Компанія виправить проблему, провівши функціональну перевірку проблемних автомобілів. При необхідності ремені безпеки будуть замінені безкоштовно для власників.

Відгук охоплює Volvo XC40 і XC40 2021 року, Volvo V60 і XC60 2021-2022 років, а також деякі інші. Всього в списку - дев'ять моделей. Про аналогічні відкличні кампанії на інших ринках компанія не повідомляє - напевно, проблема стосується тільки машин для Північної Америки.