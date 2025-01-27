Солдаты КНДР подрывают себя гранатами для того, чтобы не попасть в плен, - Sky News

Как пишет издание, северокорейцы "скорее взорвут себя гранатами, чем рискнут попасть в плен". Также, вероятно, северокорейские войска временно отошли от линии фронта в России. Это произошло после того, как солдаты КНДР понесли тяжелые потери.

В частности, журналисты Sky News пообщались с украинскими военными, которые считают, что северокорейские солдаты сейчас или делают выводы из ошибок, сделанных во время первых столкновений с украинскими солдатами, или ухаживают за ранеными, или ждут подкрепления.

"Я думаю, что они скоро вернутся", - сказал командир, который имеет позывной "Пульс".

Издание также пишет о том, что войска КНДР не осведомлены об угрозах со стороны беспилотников и артиллерии. Об этом свидетельствуют их штурмы пешком, группами по 20, 40 и даже 60 человек, что делает их легкой мишенью.

Кроме того, солдаты КНДР пытаются убрать доказательства своего присутствия из зоны боевых действий, забирая раненых и погибших.

Из-за плохой координации у КНДР возникают проблемы с российской армией. Один солдат утверждал, что радиоперехваты показали, что северокорейцы случайно нацелились на российские позиции.

Украинские военные отметили, что солдаты КНДР имеют лучшую экипировку, чем у многих россиян, включая винтовки и форму, но северокорейцы передвигаются только пешком и используют гольф-багги для перевозки боеприпасов.

"Все они были чисто выбриты и идеально ухожены, как модели. Все до одного - без бороды, неухоженных волос или лысины... Также было трудно определить их возраст. На вид им было от 25 до 35, возможно, до 40 лет", - рассказал "Пульс".