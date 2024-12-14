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Солдаты КНДР из-за "языкового барьера" расстреляли автомобиль с "кадыровцами", - ГУР

Фото: солдаты КНДР устраивают "френдли-фаеры" с подразделениями армии РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Солдаты КНДР расстреляли автомобиль с военными Российской Федерации. Это произошло из-за языкового недоразумения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

По данным украинской разведки, языковой барьер остается сложной преградой в процессе применения войск КНДР на поле боя.

"Из-за указанной проблемы северокорейские солдаты открыли "дружественный огонь" по автомобильной технике так называемого батальона "Ахмат". Результат - восемь убитых кадыровцев", - рассказали в ГУР.

 

Северокорейские военные в Курской области

Заметим, что ранее сегодня руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко объяснил, как Россия использует солдат КНДР.

Незадолго до этого о северокорейских военных вспомнил и президент Украины Владимир Зеленский. Он, как и Коваленко, отметил, что есть сведения о первых потерях среди северокорейских военных.

Подробнее о том, как Зеленский прокомментировал использование войск КНДР в штурмах, читайте в материале РБК-Украина.

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