Солдаты КНДР из-за "языкового барьера" расстреляли автомобиль с "кадыровцами", - ГУР

Северокорейские военные в Курской области

Заметим, что ранее сегодня руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко объяснил, как Россия использует солдат КНДР.

Незадолго до этого о северокорейских военных вспомнил и президент Украины Владимир Зеленский. Он, как и Коваленко, отметил, что есть сведения о первых потерях среди северокорейских военных.

Подробнее о том, как Зеленский прокомментировал использование войск КНДР в штурмах, читайте в материале РБК-Украина.

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