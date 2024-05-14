Солдат РФ в упор застрелил гражданского под Волчанском, - прокуратура

По данным следствия, сегодня, 14 мая в селе Старица российский оккупант застрелил 46-летнего местного жителя.

Также известно, что 14 мая во время вооруженного нападения оккупантов в этом же населенном пункте пропал местный житель. Его местонахождение не установили.

"В настоящее время правоохранители рассматривают несколько версий: незаконное лишение свободы гражданского российскими военнослужащими или его убийство", - рассказали правоохранители.

В селе продолжаются боевые действия.