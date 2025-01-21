Солдат РФ возле Гуляйполя застрелил командира из-за пыток и вымогательства в подразделении

По данным "АТЕШ", инцидент произошел в российской 64-й ОМСБр еще 14 января недалеко от населенного пункта Гуляйполе. Там механик-водитель из 5,45 мм автомата Калашникова ранил сержанта и застрелил командира своего отделения гранатометного взвода.

"Командование В/Ч 51460 боится повторных попыток расправы над офицерским и сержантским составом - они пытаются ввести новые ограничения по контролю личного оружия из-за этого случая", - сказано в сообщении.

Россияне заявляют, что условия службы там невыносимые - к ним постоянно применяют пытки и запугивания, изымают мобильные телефоны. Командиры за все требуют взятки, а иногда просто отбирают зарплатные карточки у рядовых солдат.

Напомним, за сутки с 20 на 21 января, россияне потеряли на фронте 1600 солдат, около 300 единиц техники и 130 беспилотников.