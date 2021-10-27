Скорочення "жовтої" зони. Тільки в трьох областях COVID-показники в нормі: список

"Жовта" зона карантину в Україні скоротилась. Станом на сьогодні, у цій зоні три області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
В зону з найжорсткішими обмеженнями входять:
Житомирську, Луганську, Львівську, Хмельницьку та Чернігівську області також можуть перевести в "червону" зону карантину, раніше повідомив голова МОЗ. Також в Черкаській ОДА повідомили, регіон може потрапити в цю зону.
До цієї зони входить найбільше українських областей. У неї входять:
Ця зона карантину стала найменшою. У ній перебуває три області: