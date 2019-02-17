Через скорочення кількості субсидіантів у Київській області зростають неплатежі за газ

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Через не вчасно нараховану державну субсидію в рахунках за газ у клієнтів може з'явитися борг

Станом на 1 січня 2019 року борг побутових споживачів за газ в Київській області перевищив 2,6 млрд гривень. Зараз субсидії отримують 158 тис. клієнтів "Київоблгаз Збут", майже в два рази менше (на 125 тис.) ніж у минулому опалювальному сезоні. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Матеріальне становище більшості клієнтів компанії не покращився, а правила отримання держдопомоги посилилися. Скорочення кількості субсидіантів і підвищення ціни на газ в цьому опалювальному сезоні призвело до накопичення заборгованості", - повідомляє директор "Київоблгаз Збут" Денис Смоляков.

У компанії прогнозують, що у зв'язку зі зміною порядку отримання держдопомоги кількість боржників буде збільшуватися. Для субсидіантів, які почали оформляти або отримувати субсидію з 2019 року, розрахунками за газ та розподілом бюджетних коштів на особові рахунки споживачів газу буде займатись "Ощадбанк". У зв'язку з цим є ймовірність, що нова система розрахунків може призвести до затримки з нарахуваннями.

"Через не вчасно нараховану державну субсидію в рахунках за газ у клієнтів може з'явитися борг. Хочемо заздалегідь всіх заспокоїти. Це технічна сума, яка буде списана відразу після того, як банк зарахує субсидію", - запевняє Денис Смоляков.

Ще одним нововведенням стане нарахування пені за простроченими платежами за комунальні послуги – і за газ у тому числі.

"З 1 травня 2019 року набувають чинності зміни в закон України "Про житлово-комунальні послуги", згідно з яким передбачається сплата пені, розмір якої складе 0,01% від суми боргу за кожен прострочений день. Разом з тим, пеня не може перевищувати розмір боргу і не буде стосуватися боргів попередніх періодів. Щоб клієнт міг перевірити наявність заборгованості необхідно зареєструватися в "Особистому кабінеті" на сайті 104.ua або відправивши SMS на номер 7104. Вказати особистий рахунок (10 цифр), пробіл і свідчення (5 цифр)", - йдеться в повідомленні.

У разі виникнення боргу, споживач, який не в змозі відразу погасити суму може звернутися в "Київоблгаз Збут" із заявою про укладення договору реструктуризації.