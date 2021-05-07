Не згодна. Меркель посперечалася з радником Байдена через патенти на вакцини

Канцлер Німеччини Ангела Меркель посперечалася з позицією адміністрації президента США Джо Байдена через патенти на вакцини від коронавірусу. Білий дім відмовився від права на інтелектуальну власність у питанні патентів.
Про це повідомляє Financial Times.
За словами Меркель, призупинення дії права на інтелектуальну власність матиме серйозні наслідки для виробництва COVID-вакцин по всьому світу.
"Захист інтелектуальної власності є джерелом інновацій, і вона повинна залишатися такою в майбутньому", - додала канцлер.
Її заява стала відповіддю на слова радника Байдена Кетрін Тай. Вона заявляла, що Білий дім підтримає відмову від патентів на вакцини від коронавірусу для збільшення їх поставок.
РБК-Україна писало, що лідери США і Євросоюзу підтримали відмову від прав інтелектуальної власності на вакцини від COVID-19. Раніше з такою ініціативою звернулися до Світової організації торгівлі (СОТ) країни Південної Америки та Індії.