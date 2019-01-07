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У Софійському соборі проходить Різдвяна літургія

Новини » Нерухомість    07.01.2019 - 10:32
У Софійському соборі проходить Різдвяна літургія
Фото: Різдвяна літургія (Віталій Носач, РБК-Україна)

Під час літургії був продемонстрований томос про автокефалію ПЦУ

Сьогодні, 7 січня, у Софійському соборі розпочалася Різдвяна літургія з участю предстоятеля Православної церкви України (ПЦУ) митрополита Київського і всієї України Епіфанія у співслужінні єпископата і духовенства об'єднаної церкви. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, у спільній молитві запланована участь президента України Петра Порошенка, голови Верховної ради України Андрія Парубія, народних депутатів України, членів Кабінету міністрів України, української інтелігенції, капеланів та волонтерів.

 
Різдво. Святкова літургія в Софії Київській. Представлення томосу

Святкова різдвяна Літургія у Софії Київській Під час богослужіння у храмі перебуває довгоочікуваний томос – документ, який Вселенський Патріарх Варфоломій 6 січня 2019 року передавши главі Православної Церкви України

Опубліковано Радіо Свобода Понеділок, 7 січня 2019 р.

Зазначимо, що під час літургії був продемонстрований томос про автокефалію ПЦУ. Зокрема, Порошенко і митрополит Епіфаній внесли до Софійського собору у Києві томос. Як відомо, прізвище президента Порошенко зазначено в тексті документа.

Після літургії томос перенесуть для загального огляду в трапезний храм Софії Київської (Мала Софія), де кожен бажаючий зможе побачити його.

 

Фото: Різдвяна літургія (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, 6 січня 2019 під час Божественної літургії у Свято-Георгіївському соборі на Фанарі Вселенський патріарх Варфоломій передав томос про автокефалію ПЦУ митрополиту Епіфанію. Так, Вселенський патріархат надав томос ПЦУ. Таким чином, Православна церква України юридично вийшла з підпорядкування іншої помісної церкви, тобто РПЦ, і буде підкорятися тій, яка дає автокефалію, - а саме Константинопольського патріархату.

Додамо, що Порошенко закликав українців зібратися 7 січня на Софійській площі для спільної молитви за утвердження Єдиної помісної православної церкви України.

УПЦ МП звинуватила Варфоломія в "порушення всіх канонічних церковних правил" Опублікований текст томосу українською мовою
Теми: Томос про автокефалію УПЦ
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