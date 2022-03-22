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Зібрано понад 600 тис. доларів на допомогу постраждалим від обстрілів українським зоопаркам

Жираф в Миколаївському зоопарку (Фото: niklife.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Європейська асоціація зоопарків і акваріумів (EAZA) заявила, що зібрала понад 600 000 доларів на допомогу українським зоопаркам, постраждалим від військової агресії з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Надзвичайний фонд зоопарків залучив для України понад 635 000 Доларів США від дуже великої кількості індивідуальних та інституційних жертводавців. Зібрані кошти допоможуть надати негайну і довгострокову допомогу нашим колегам в Україні", - йдеться в заяві EAZA. Представники організації заявили, що вже зробили початкові грошові перекази нужденним зоопаркам з фонду.

"Ці перекази призначені для того, щоб дозволити зоопаркам покрити витрати на своєчасне поповнення запасів кормів та інших необхідних товарів", — йдеться в заяві.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 27-й день війни читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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