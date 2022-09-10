Не збираємося задкувати як краб. Зеленський запевнив, що ЗСУ продовжуватимуть йти вперед

Президент підкреслив, що наступна зима, можливо, стане переломною для війни і може призвести до швидкої деокупації всієї території України.

За його словами, якби українські військові володіли б великою кількістю зброї, то звільнення територій відбувалося б ще швидше.

"Ми не краби і боком або назад ніхто не піде. Ми будемо йти вперед", - підкреслив Зеленський.

Він також додав, що українці завжди готові відстоювати свою землю.