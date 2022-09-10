Не збираємося задкувати як краб. Зеленський запевнив, що ЗСУ продовжуватимуть йти вперед

Українські військові не збираються задкувати як краб, вони будуть продовжувати свій наступ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в ході щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії, організованою Фондом Віктора Пінчука.
Президент підкреслив, що наступна зима, можливо, стане переломною для війни і може призвести до швидкої деокупації всієї території України.
За його словами, якби українські військові володіли б великою кількістю зброї, то звільнення територій відбувалося б ще швидше.
"Ми не краби і боком або назад ніхто не піде. Ми будемо йти вперед", - підкреслив Зеленський.
Він також додав, що українці завжди готові відстоювати свою землю.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Куп'янськ Харківської області звільнили від російських окупантів. ЗСУ взяли місто під свій контроль і опублікували відповідне фото з українським прапором.
Також ми писали, що глава офісу президента Андрій Єрмак показав перше фото зі звільненого Ізюма Харківської області.
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