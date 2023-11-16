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Собака Санду покусала президента Австрии: СМИ показали видео

Фото: Александр Ван дер Беллен, президент Австрии (facebook.com/igorgrosupentrumoldova)
Автор: Иван Носальский

Собака президента Молдовы Майи Санду укусила президента Австрии Александра Ван дер Беллена во время его визита в Кишинев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Realitatea.md.

Издание обнародовало видео, на котором можно заметить, как собака президента Молдовы кусает Ван дер Беллена за руку, когда он хотел ее погладить. Инцидент произошел, когда лидеры прогуливались во дворе здания администрации президента Молдовы.

 

Санду быстро успокоила свою собаку и извинилась перед коллегой. 

"Тут много людей", - объяснила она такое поведение собаки. 

На фото с последующих переговоров Ван дер Беллена, которые он провел со спикером парламента Молдовы Игорем Гроссу и премьер-министром Дорином Речаном, австрийский президент уже был с забинтованной рукой. 

 

Фото: президент Австрии с забинтованной рукой  (facebook.com/igorgrosupentrumoldova; facebook.com/recean.md)

Напомним, ранее украинцам давали советы, что делать в случае укуса собаки или дикого животного

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МолдоваАвстрияМайя Санду