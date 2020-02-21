У знятої з поїзда Київ-Москва пасажирки немає коронавіруса

У пасажирки поїзда Київ-Москва, яку зняли з рейсу у російському Брянську, немає коронавіруса. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема, за словами виконуючого обов'язки губернатора Брянської області Олександра Резунова, результати досліджень показали, що у знятої з поїзда Київ - Москва громадянки Китаю немає ні ГРВІ, ні коронавірусу.

"Надійшла лише інформація, на даний момент прийшли результати досліджень про те, що вірус ГРВІ та коронавірус у громадянки КНР не виявлено",- заявив Резунов.

Він також додав, що вісім осіб відмовилися покидати вагон, зараз вони знаходяться в санітарному тупику, їх забезпечили гарячим харчуванням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадянку Китаю зняли з поїзда Київ-Москва в Суземці Брянської області. У неї була висока температура, тому медики вирішили обстежити її на зараження коронавірусом. Китаянку перевезли в інфекційну лікарню Брянська, вона перебувала в ізольованій кімнаті.

Пізніше стало відомо, що на карантин забрали 13 громадян України.